Автор идеи "Бессмертного полка" стал почетным гражданином Тюмени

В Тюмени состоялось торжество в честь 438-ой годовщины со дня основания города. В нем поучаствовал губернатор Александр Моор. Во время церемонии автору идеи "Бессмертного полка" присвоено звание "Почетный гражданин Тюмени".

Губернатор Тюменской области вручил региональные награды девяти тюменцам. Жители областной столицы отмечены за заслуги в развитии здравоохранения, энергетики, дорожной отрасли, ветеринарии, дополнительного образования, за подготовку квалифицированных кадров.

"Сегодня наш город по праву занимает лидирующие позиции в самых разных общенациональных рейтингах, в том числе и по качеству жизни. И жители, и гости Тюмени отмечают ухоженные скверы и парки, чистые дворы и общественные пространства. Здесь, как в большой и дружной семье, всегда радушно встречают гостей. Сообща решают проблемы, поддерживают друг друга, вместе встают на защиту Родины", - сказал Моор.

Во время церемонии автору идеи "Бессмертного полка" Геннадию Иванову присвоено звание Почетного гражданина города Тюмени. Знаки отличия сопредседателю центрального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России" Геннадию Иванову вручили глава Тюмени Максим Афанасьев и председатель гордумы Светлана Иванова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.