Baza: Во внедорожнике в Москве взорвался тезка замначальника войсковой части в Подмосковье

Офицер Андрей Торгашов и его супруга опровергли RT информацию, что пострадали при подрыве машины в Москве.

Замначальника радиоцентра спутниковой связи заявил, что не имеет к этому абсолютно никакого отношения, у него никогда не было Land Cruiser, а проживает он в другом районе.

После взрыва у дома на Синявинской улице СМИ писали, что в машине находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. По данным "Базы", в момент взрыва в машине находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Напомним, взрыв прогремел в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.