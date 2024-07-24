Выдача ипотеки во втором полугодии упадет на 50% - прогноз

Падение выдачи ипотеки в России во втором полугодии составит 50%, это будет самый сложный период года в плане кредитования, считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Он добавил, что по итогам года снижение выдачи ипотеки составит 30%, если брать только рыночную ипотеку – снижение будет сильнее, поскольку ставок 20%+ не было с 2022 года.

По словам Гольдберга, в мае и июне были очень высокие темпы выдачи ипотеки – это результат приближения сроков завершения действия льготной программы.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что в правительстве вопрос продления семейной ипотеки до 2030 года согласовывался больше трех месяцев, процесс был очень непростым.