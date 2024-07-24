24 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Экс-полковник ФСБ обвиняется в вымогательстве денег у IT-компании через Telegram-каналы

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела отставного полковника ФСБ Михаила Полякова, а также бизнесмена Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, всем троим предъявлено обвинение в вымогательстве 42,5 миллионов рублей у крупной IT-компании "Ланит" с помощью Telegram-каналов. Ни один из обвиняемых свою вину не признал.

По данным следствия, на момент начала инкриминируемых событий полковник Поляков служил в так называемой второй службе столичного управления ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Не позднее ноября 2020 года он придумал план, по которому на его Telegram-каналах публиковались негативные материалы, которые могли нанести ущерб компании "Ланит". Речь идет о таких популярных Telegram-каналах, как "Незыгарь", "Кремлевская прачка", "Банкста", "ВЧК-ОГПУ" (признан в РФ иностранным агентом) и Brief. Фигуранты дела требовали от компании денег за удаление этих материалов и установку "блока на негатив".

В июле 2023 года сообщалось, что Тверской суд Москвы по делу о вымогательстве отправил под арест Михаила Полякова. СМИ писали, что Поляков — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".

В мае прошлого года Хамовнический суд Москвы вынес приговор трем бывшим администраторам телеграм-каналов по делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у директора "Ростеха" Василия Бровкова и его супруги, телеведущей Тины Канделаки.

Одно из первых в стране подобных разбирательств связано с уральским пиарщиком Александром Устиновым, автором канала "Устинов троллит", его посадили на 14 лет. Потерпевшими проходили завод "Вентром", компании "Сима-ленд" и ВТБ.

Теги: Поляков, вымогательство, Telegram-каналы


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