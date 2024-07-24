В аэропорту Екатеринбурга демонтируют бывший зал прибытия

В екатеринбургском аэропорту Кольцово началась подготовка к демонтажу неэксплуатируемого бывшего зала прибытия. Об этом сообщает официальный Telegram-канал уральского аэропорта.

Уточняется, что все пройдет в рамках комплексного развития аэропортовой инфраструктуры. Речь идет о строении, которое находится слева от терминала деловой авиации. На месте бывшего зала проведут благоустройство, озеленят территорию и организуют периметр безопасности.

При этом в ходе демонтажа будет сохранена историческая ограда, изготовленная на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Как отмечают в Кольцово, историческое здание аэропорта, известное как "здание со шпилем", работы не затронут.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Екатеринбурга увеличили время для самостоятельной регистрации багажа.