Власти не будут законодательно ограничивать минимальную площадь квартир

Власти не собираются законодательно ограничивать минимальный метраж продаваемых квартир. "Нормативно ничего запрещено быть не может. Понятийно и с учетом адресности мер поддержки – квартиры большей площади точно станут более востребованы у наших семей при ставке 6%", - заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Ранее появились сообщения о том, что в Москве и Татарстане власти могут запретить продажу квартир с метражом менее 28 кв. метров.