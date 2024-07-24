Активная фаза роста цен на недвижимость завершена - Минстрой

Активная фаза роста цен на недвижимость завершена, в дальнейшем рост цен на превысит 4-5% в год, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, в минувшем квартале цены на новостройки выросли на 0,6%, на вторичку – снизились на 0,9%.

У ДОМ.РФ другой прогноз. "Через год-полтора в ипотеку выльются небывалый рост зарплат и высокие ставки по депозитам. И начнет дорожать жилье снова, особенно вторичка", - прогнозирует руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По словам Стасишина, коэффициент доступности жилья в 2023 году составлял 3,4 года, обеспеченность жильем – 28,8 кв. метра на человека.

По итогам года ввод жилья составит около 100 млн кв. метров, в процессе строительства сейчас находятся 115 млн кв. метров, по 85 млн из них уже открыты продажи. "Распроданность жилья в стройке с вводом в 2024 году – порядка 65-75%. Нет опасений по вводу в 2024-2025 гг. Самое главное, чтобы застройщики не переносили сдачу квартир, мы настоятельно рекомендуем застройщикам не хулиганить", - отметил Стасишин.