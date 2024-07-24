Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк новосибирского Академгородка

Второй день рабочей поездки главы правительства в Новосибирск начался с посещения Академгородка, где ему презентовали организацию и результаты деятельность научно-технологического парка.

Академпарк сегодня – это 324 компании-резидента, численность сотрудников компаний-резидентов составляет 9,3 тыс. человек, из них 4,6 тыс. человек – на территории технопарка. Годовая выручка резидентов превышает 55,3 млрд. рублей.

В 2024 году активно реализуются проекты развития инфраструктуры технопарка, начатые в 2021–2022 годах, отметил Губернатор Андрей Травников.

«Уже ведутся строительные работы на площадке второй очереди. За счёт бюджета предстоит построить более 30000 квадратных метров новых площадей, и примерно столько же будет создано инвестором. Проект реализуется при поддержке Правительства Российской Федерации. За счёт списания бюджетного кредита мы получили 3,3 миллиарда рублей и направили конкретно на этот проект. Как я уже сказал, сегодня на площадке ведутся работы по выносу сетей. Задача – к концу 2026 года выйти на ввод первого здания второй очереди», – сказал глава региона.





Среди инициатив по развитию инфраструктуры «Кампус Академпарка» – проект создания новой производственной площадки технопарка в поселке Ложок. В декабре 2023 года на территории «Кампуса Академпарка» завершен весь комплекс строительно-монтажных работ по созданию объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также по строительству Здания № 6 – первого производственно-лабораторного здания новой площадки. Получено разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию.

В активной фазе реализации находится проект развития инфраструктуры «Трапеция» – комплекс из пяти производственно-лабораторных и офисных зданий на участке, непосредственно прилегающем к территории технопарка. Данный проект имеет статус масштабного инвестиционного проекта. На создание инженерной инфраструктуры Правительством Новосибирской области Академпарку предоставляются бюджетные инвестиции. На текущий момент завершается проектирование зданий и строительство инженерных коммуникаций на площадке.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, центр коллективного пользования будет представлять собой объект, в котором, в частности, разместится «Фабрика научного кино» - уникальная для России студия для производства научно-популярных и документальных фильмов. Она будет представлять собой цилиндр диаметром 30 метров и высотой в 10 метров. Половина окружности цилиндра будет занимать сплошной экран, на котором будут размещаться динамические декорации. Также в здании будет промышленный бизнес-инкубатор.