24 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Экодворы с цветами и ягодами стали популярны у жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге все больше набирает популярность концепция экодворов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Качественное благоустройство не просто радует горожан, но и создает условия для появления новых хобби. Так, среди жителей новостроек популярно огородничество: во дворе они выращивают ягоды и даже овощи.

Квартал "Нескучный сад" расположен рядом с Ботаническим садом, поэтому в его благоустройстве реализована концепция экодвора.

"Здесь высажены плодовые яблони, груши, кусты смородины, установлены вазоны с мятой и настурцией, грядки с овощами и земляникой. Жители участвуют в жизни сада, собирают ягоды, поливают растения. Большой интерес к саду мы видим со стороны детей: они сами высадили горох, морковь, чабрец. К Хэллоуину планируем снять урожай декоративных тыкв", - рассказала управляющая комплексом Елена Левченко.

Экодвор в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Елена управляет сразу несколькими новостройками от "Атомстройкомплекса". По ее словам, основной тренд в озеленении жилых кварталов сегодня – это непрерывное цветение. Дворы в жилых комплексах "Атома" цветут с апреля по октябрь, ирисы сменяют сиреневые свечки котовника и ромашка, затем распускаются яркие разноцветные циннии. Девелопер использует при наполнении зеленого пространства подходящие для региона растения, луговые и аборигенные, добавляет злаки, осоки, другие засухоустойчивые многолетние травы и цветы.

Экодвор в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Концепция экодвора может быть реализована не только на уровне земли. В комплексе Discovery Residence зеленый двор создан на уровне второго этажа, на стилобате, и представляет собой уютное, приватное пространство. Здесь акцент сделан на газоны и цветущие деревья, такие как рябина, сирень, декоративные яблони, пузыреплодник. Чтобы им было комфортно на стилобате, использованы насыпные холмы", - пояснила Левченко.

Экодвор в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо дворов "Атом" преображает пространство и вокруг домов. Например, рядом с проектом Discovery Residence девелопер отремонтировал улицы Ботаническую и Гагарина. Здесь появилась освещенная зона со скамейками и малыми архитектурными формами, велосипедной дорожкой, деревьями, клумбами с декоративными растениями. Озелененное пространство уже стало популярным среди жителей района местом для прогулок.

Теги: цветы, экодворы, Екатеринбург


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