24 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

"Это наш секрет". Родители пожаловались на воспитателя из Первоуральска, избивающую детей

Родители воспитанников детского сада "Рябинка" в Первоуральске пожаловались на воспитательницу, которая бьет детей, кричит на них, а после просит держать это в секрете. Об одном из таких инцидентов рассказала сестра воспитанника.

"В четверг вечером моя мама пришла за моим братом в детский сад. Когда он (брат) подошел к воспитательнице отпроситься домой, они о чем-то пошептались. И мама из всего этого диалога услышала только одно слово — "секрет", — передает слова девушки Ural Mash.

Когда семья решила выяснить у мальчика, что за секрет между ним и воспитателем, тот замкнулся и перестал говорить. Позднее он все же рассказал, что воспитатель со всей силы ударила его тапком по попе и накричала за баловство. Тогда мать мальчика отправилась к педагогу с требованием объяснить свои действия. Та признала, что действительно ударила ребенка, но не со зла. Ответ женщину совершенно не удовлетворил, и она обратилась уже к директору детсада, которая также руководит и другими дошкольными учреждениями. Та в ответ попросила не сообщать об инциденте в управление образования, так как работника сейчас попросту некем заменить. Тогда же семья мальчика рассказала об инциденте в родительском чате, после чего выяснилось, что "секреты" были и у других детей.

"Вскрылись другие истории от других родителей о том, как их дети не хотят идти в садик, когда там на смене находится Ирина Васильевна. У них случаются истерики, нервные срывы, некоторые дети даже начали писаться в кровать после того, как контактировали с данной воспитательницей. Было принято решение написать коллективную жалобу", — добавила сестра мальчика.

По ее словам, ребенка уже несколько лет лечат от заикания, о чем воспитатель прекрасно знала. Однако это не остановило ее от рукоприкладства. Не создают здоровую среду и другие действия педагога. Например, исходя из переписки в родительском чате, детям включают мультик "про сиреноголового", которого несколько детей стали бояться. Один из родителей стал свидетелем того, как педагог кричала на воспитанников. "Там и взрослый испугается, если так орать", — говорится в сообщении чата.

"И наш боится! Каждое утро, как идет в садик, видит, что там Ирина Васильевна, и плачет. Раньше с огромным удовольствием ходил", — пишет один из родителей.

"Моя бешенная и злая выходит из садика. Еле-еле успокаиваю вечером", — пишет другой.

"У нас то же самое. Я Кристину не узнаю. Сейчас думаю, что о шкаф она ударилась не сама. Я один раз сказала ей, что сама поговорю с воспитателем. Она просто истерику мне устроила", — пишет третий.

Историей заинтересовалась областная прокуратура. Несмотря на то, что воспитателя все же вынудили уволиться, ведомство намерено провести проверку и выяснить все обстоятельства произошедшего.

"В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — отметили в прокуратуре.

Теги: Первоуральск, детский сад, воспитатель, избиение, дети, прокуратура


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