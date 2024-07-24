Рост грузооборота портов Астраханской области в I полугодии 2024 года составил 50%

Перевалка импортных грузов через морские порты Астрахань и Оля за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 67%, экспортных — на 48 %, каботажных — на 19 %. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

«По оперативным данным Росморпорта, в январе-июне 2024 года общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 2,8 млн тонн, что на 50 % превышает грузооборот января-июня 2023 года (1,9 млн тонн). Рост грузооборота обеспечен значительным увеличением перевалки зерновых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели перевалки зерна выросли в два раза, до 1,6 млн тонн», — сказал Илья Волынский.

Грузооборот порта Астрахань в январе-июне составил более 2 млн тонн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 123 % (1,7 млн тонн в 2023 году). Грузооборот порта Оля в январе-июне — 749,7 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель за прошлый год в 4 раза (187,7 тыс. тонн).

Министр уточнил, что перевалка импортных грузов увеличилась на 67 % (526,2 тыс. тонн), перевалка экспортных грузов — на 48 % (2,2 млн тонн). 102,9 тыс. тонн составила перевалка каботажных грузов с ростом в 19 %.

Основную номенклатуру грузов портового комплекса Астраханской области по итогам шести месяцев 2024 года составляет зерно — рост в два раза (1,6 млн тонн). В два раза увеличилась перевалка бумаги, в 3,5 раза — полипропилена, более чем в три раза — цемента.

Илья Волынский отметил, что динамика связана с ростом востребованности транскаспийского участка МТК «Север-Юг» и с формированием новых грузопотоков.

Морской порт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте реки Волги на 67-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Порт является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов и занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, и транспортного коридора, обеспечивающего выход на Казахстан, Китай, страны Средней Азии. Пропускная способность порта — 4,5 млн тонн грузов в год.

Морской порт Астрахань расположен в устьевой части реки Волги и пролегает от 3,29 тыс. км реки Волги до 3,63 тыс. км реки и далее по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу.

Акватория морского порта является смежной с акваторией морского порта Оля по прямой линии. Морской порт Астрахань включает в себя 14 терминалов, осуществляющих перевалку грузов. Его перегрузочные мощности — около 12 млн тонн.