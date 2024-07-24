Проект новогоднего путеводителя по Кирову - победитель Всероссийского конкурса

Проект издания новогоднего путеводителя по Кирову стал победителем Всероссийского конкурса.

Напомним, следующий, 2025 год, Киров, который отмечает 650-летний юбилей, будет встречать в статусе Новогодней столицы России.

Кировчанка Таисия Бокова создала новогодний путеводитель по юбилейной столице вятского края. Свой проект девушка назвала «Новогодние приключения по сказочной Вятке».

Путеводитель поможет гостям ориентироваться в городе, познакомит с достопримечательностями старой Вятки и современных кварталов. Он удобен для интересных, познавательных прогулок по городу, в том числе семейных.

С этой работой кировчанка стала победителем всероссийского конкурса проектов «Высший пилотаж». национального университет «Высшая школа экономики».