В Грузии расследуют подготовку убийства лидера правящей партии

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии расследует подготовку убийства председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили бывшими представителями грузинской власти, которые проживают на Украине.

Как говорится в заявлении ведомства, целью убийства Иванишвили являются беспорядки, ослабление власти и ее свержение "деструктивными силами".

Уголовное дело возбуждено по статьям 18-323 ("Подготовка террористического акта") и 315 ("Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии").

Как передает грузинский телеканал Imedi, в суде уже несколько дней опрашивают людей по этому делу. Большая часть опрошенных - наемники, воевавшие на Украине.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, покушение на Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.

"Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", - заявил Кобахидзе, которого цитирует ТАСС.

Ранее в Службе внешней разведке России (СВР) заявили, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов. В ведомстве отмечали, что Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта". В основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия.