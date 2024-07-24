Киев готов к переговорам с Москвой – глава МИД Украины

Украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой министром иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

Китай продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине, сказал Ван И.

Опасность эскалации конфликта на Украине сохраняется, Китай выступает за политическое разрешение, также КНР считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, добавил Ван И.