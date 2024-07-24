В Махачкале задержаны аниматоры квест-комнаты, где погибли две девушки

В Махачкале задержали второго аниматора квест-комнаты, в которой из-за пожара погибли две девушки.

Как сообщает СУ СКР по Дагестану, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанный допрошен в качестве подозреваемого.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовали видео с первым задержанным аниматором. В ходе допроса он сообщил, что поджег во время квест-игры перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего в помещении начался пожар.

Пожар произошел ночью 22 июля в квест-парке "Дом ужасов" на улице Расула Гамзатова. Как сообщалось, погибла студентка, еще одна девушка получила ожоги почти 100% тела, позже она тоже скончалась. Кроме того, был госпитализирован молодой человек с ожогами 50% тела.

Shot писал, что клиентов "Дома ужаса" сотрудники заковывали в кресла и сажали в клетки. Их задача была выбраться. Когда в здании начался пожар, молодые люди не справилась с испытанием. По информации телеграм-канала, совладелец квеста — местный квнщик Гусейн Ибрагимов — задержан, его допрашивают.