24 Июля 2024
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Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Замгенпрокурора РФ Зайцев вмешался в историю с некачественной водой в Первоуральске

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев озаботился непрекращающимися проблемами с низким качеством воды, подаваемой жителям Первоуральска. Об этом он заявил на заседании коллегии прокуратуры Свердловской области.

"Он высказал озабоченность с подтоплением подвальных помещений в Первоуральске канализационными стоками, а также низким качеством воды, подаваемой гражданам. При этом поручено установить причины ненадлежащей работы станции очистки воды", — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры по УрФО.

Помимо этого, Зайцев обратил внимание на то, что в городе до сих пор не решили проблему с вывозом ТКО с контейнерных площадок. Ранее он лично вмешался в ситуацию. Замгенпрокурора потребовал обеспечить системный контроль за устранением выявленных нарушений, расследованием возбужденных по этим фактам уголовных дел и привлечением виновных к ответственности. Также поставлена задача проанализировать данные о наличии в регионе несанкционированных мест размещения отходов и принять меры к их ликвидации.

Напомним, что проблема с вывозом мусора возникла не только в Первоуральске, а по всей западной части Свердловской области. Невывоз отходов уже вылился в уголовные дела, а суд арестовал счета регионального оператора "ТБО Экосервис" и его директора Анны Распоповой. Накануне жители города обратились в Генпрокуратуру.

О качестве воды в Первоуральске также уже известно всему региону. Постоянные коммунальные аварии, темная вода из-под крана, многочасовые очереди к мобильному резервуару, арест руководства местного "Водоканала": все это уже приобрело свое собственное название "водный Кабец" в честь главы города. Осенью прошлого года ситуация с водоснабжением жителей Первоуральска привела к уголовному делу. В дальнейшем горожане призывали Владимира Путина вмешаться в "водный" произвол властей.

Сейчас градоначальнику также грозит "уголовка" за нелегальный снежный полигон у реки Чусовая, который, по заверениям экологов, стал причиной заражения почвы ядовитыми химикатами.

Теги: Генпрокуратура, Зайцев, Первоуральск, муор, вода


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