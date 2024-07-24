24 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Для нас без разницы, где": в ГУФСИН заявили, что исправцентр в Екатеринбурге все равно будет открыт

В свердловском ГУФСИН высказались об исправительном центре, который должен был появиться на Укутусе и против которого протестовали жители. В ведомстве заявили, что от своих планов не отказываются и им без разницы, в каком районе этот центр в итоге будет открыт.
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Накануне стало известно, что в Екатеринбурге все же не будут создавать исправительный центр на Уктусе, так как в ГУФСИН отказались от этой затеи. Речь об участке по адресу Просторная, 1, который в 2022 году был выбран ведомством из нескольких вариантов, предложенных администрацией города под строительство исправцентра.

Местные жители выступали против его нахождения вблизи их домов, детского сада и школ. Им не нравилось, что придется тесно соседствовать с гражданами, имеющими судимости. В итоге в июне 2024 года в ГУФСИН решили отказаться от использования данного участка.

Однако это не значит, что исправцентра в Екатеринбурге не будет совсем – его просто организуют в другом месте. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, в ведомстве не отказываются от своих планов.

"Для нас без разницы, где будет исправительный центр. Лишь бы там была возможность трудоустройства осужденных, а уж какой район… Следует отметить, что только в Екатеринбурге с конца июля прошлого года до конца июля нынешнего года мы создали три исправительных центра", - заявил Левченко.

Он уточнил, что в основном осужденные трудятся на предприятиях столицы Урала.

"Всего за год было создано пять исправцентров – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. И дальше эта работа будет продолжаться. Никакого значения не имеет, какой это район. Лишь бы были предприятия, куда можно трудоустраивать осужденных. Или в муниципалитетах они также могут работать", - добавил официальный представитель ГУФСИН.

Ситуацию прокомментировала замначальника свердловского ГУФСИН Екатерина Закачурина. Она по своей работе как раз курирует наказание осужденных без лишения свободы.

"Главное управление проводит планомерную работу по наполнению уже действующих изолированных участков исправительных учреждений, функционирующие как исправительные центры. Также рассматривается открытие иных УФИЦ на территории Свердловской области", - отметила Закачурина.

Где именно теперь планируется открывать исправцентр вместо Уктуса, в ведомстве пока не озвучили.

Теги: исправцентр, ГУФСИН, место, Уктус, Екатеринбург


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