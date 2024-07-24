В Тюмени поставщик, сорвавший ремонт больницы, признан недобросовестным

В Тюмени ООО "Тюменьэкострой" признано недобросовестным поставщиком из-за срыва ремонта областной клинической больницы №2. Арбитражный суд региона отказал организации в удовлетворении требований о признании незаконным соответствующего решения регионального управления ФАС.

Организация плохо работала по контракту, предусматривавшему капремонт санитарно-технических помещений взрослого стационара в ОКБ №2. "Тюменьэкострой" передала все работы субподрядчикам и самоустранилась от контроля за их деятельностью на объекте. В итоге капремонт так и не закончен.

Комиссия тюменского управления ФАС внесла сведения об ООО "Тюменьэкострой" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Арбитражный суд оставил решение антимонопольщиков в силе, сообщает региональное управление ФАС.