6 социальных проектов представили команды из Астраханской области на международный конкурс

Международный конкурс социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество» проходил в 2023-2024 учебном году.

Его проводила Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области сбережения здоровья нации «Общее дело».

Целью конкурса было усиление проводимой в регионе антинаркотической работы посредством вовлечения подростков, молодежи и педагогического сообщества к созданию и реализации социально-значимых проектов в области здоровьесбережения, а также формирование ценности здорового образа жизни, укрепление морально-нравственных и семейных ценностей.

В конкурсе участвовали более 700 команд из 49 субъектов Российской Федерации, в том числе Луганской и Донецкой народных республик, Республик Беларуси и Армении.

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, Астраханскую область представляли 6 команд из следующих образовательных организаций: МБОУ г. Астрахани «СОШ № 55», МБОУ г. Астрахани «СОШ № 54», МБОУ г. Астрахани «СОШ № 74 имени Габдуллы Тукая», МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30», МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1».

Команда «Душа» из школы № 55, сражавшаяся в категории «Наставник», приглашена на Всероссийский слет добровольцев Организации «Исходный код».

Благодаря полученному опыту школьники смогут продолжить работу по вовлечению сверстников к созданию и реализации социально-значимых проектов в области здоровьесбережения.