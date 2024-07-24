СМИ: Пострадавший при подрыве автомобиля в Москве служил в секретной части

Во взорванном на севере Москвы внедорожнике находился 50-летний Андрей Торгашов, сообщает МК. Он несколько лет назад служил в одной из секретных воинских частей, числился в должности старшего офицера.

По данным издания, рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Mash сообщает, что пострадавший является заместителем начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи.

Как пишет Baza, пострадавшим мужчиной мог быть офицер ГРУ. Вероятно, под днище авто было заложено взрывное устройство — оно сработало, когда военный сел в автомобиль.

Напомним, взрыв прогремел в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.