В Екатеринбурге в Солнечном заметили летящий параплан: пилота ищет прокуратура

Прокуратура ищет пилота параплана, незаконно летавшего по Екатеринбургу.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, парящий в небе параплан заметили вечером 23 июля в микрорайоне Солнечный. В надзорном ведомстве выяснили, что разрешений на полет в данном районе не выдавалось. Следовательно, он был незаконным.

Сейчас проводится проверка. Пилот параплана устанавливается.

Напомним, несколько лет назад в Екатеринбурге на Уктусских горах насмерть разбился парапланерист. Следственный комитет проводил проверку. Оказалось, что какой-либо защитной экипировки на погибшем уральце не имелось.