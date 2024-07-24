В Екатеринбурге в ДТП насмерть разбились четверо людей 18-19 лет

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового авто, в результате которого погибли четверо молодых людей 18 и 19 лет. О трагедии сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

ДТП произошло 24 июля в 01.10 на улице Бисертская, 133. По предварительной информации, водитель грузовика "Renault Premium" в составе с полуприцепом, ехал со стороны ул. Новинская и собрался повернуть налево на разрешающий сигнал светофора. При этом, он не уступил дорогу "ВАЗ-2114", который двигался навстречу, что привело к столкновению.

В результате ДТП водитель легковой автомашины, 19-летний мужчина, его пассажир 2005 и двое пассажиров 2006 г.р. скончались на месте до прибытия бригады медиков. Водитель грузовой автомашины не пострадал.



Известно, что автомашиной "Renault" управлял 67- летний мужчина, житель деревни Паршина Богдановичского района, имеющий стаж вождения 50 лет, за которые ни разу не привлекался к административной ответственности. На момент ДТП был трезв. Водитель пояснил, что легковушка двигалась слишком быстро и внезапно появилась на его пути. Он пытался уйти от столкновения, однако избежать аварии не удалось.

На место ДТП для установления предварительных причин произошедшего выезжало руководство городской Госавтоинспекции. Сотрудники полиции на месте провели процессуальные действия. Были ли пристегнуты ремнями безопасности погибшие, а также в каком состоянии находился водитель "ВАЗ", будет установлено в ходе расследования, которое проводят сотрудники органов внутренних дел.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД РФ и предельной бдительности при совершении маневров.