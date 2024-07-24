24 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Екатеринбурге в ДТП насмерть разбились четверо людей 18-19 лет

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового авто, в результате которого погибли четверо молодых людей 18 и 19 лет. О трагедии сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

ДТП произошло 24 июля в 01.10 на улице Бисертская, 133. По предварительной информации, водитель грузовика "Renault Premium" в составе с полуприцепом, ехал со стороны ул. Новинская и собрался повернуть налево на разрешающий сигнал светофора. При этом, он не уступил дорогу "ВАЗ-2114", который двигался навстречу, что привело к столкновению.

ДТП на улице Бисертская, 133 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В результате ДТП водитель легковой автомашины, 19-летний мужчина, его пассажир 2005 и двое пассажиров 2006 г.р. скончались на месте до прибытия бригады медиков. Водитель грузовой автомашины не пострадал.

Известно, что автомашиной "Renault" управлял 67- летний мужчина, житель деревни Паршина Богдановичского района, имеющий стаж вождения 50 лет, за которые ни разу не привлекался к административной ответственности. На момент ДТП был трезв. Водитель пояснил, что легковушка двигалась слишком быстро и внезапно появилась на его пути. Он пытался уйти от столкновения, однако избежать аварии не удалось.

ДТП на улице Бисертская, 133 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

ДТП на улице Бисертская, 133 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На место ДТП для установления предварительных причин произошедшего выезжало руководство городской Госавтоинспекции. Сотрудники полиции на месте провели процессуальные действия. Были ли пристегнуты ремнями безопасности погибшие, а также в каком состоянии находился водитель "ВАЗ", будет установлено в ходе расследования, которое проводят сотрудники органов внутренних дел.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД РФ и предельной бдительности при совершении маневров.

Теги: Екатеринбург, ДТП, смерть


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