24 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика В России
Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин отреагировал на заявление Картаполова о его ранении в ДНР из-за смартфона

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин ответил на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что бывшего главу "Роскосмоса" ранили в ДНР из-за смартфона.

"А откуда у уважаемого Андрея Валериевича такие сведения? При чем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся?" — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Впрочем, вовсе не обязательно, что смартфон самого Рогозина сработал в тот день средством наведения. Как мы сообщали ранее, в декабре 2022 года бывший глава "Роскосмоса" отмечал день рождения в донецком кафе "Шеш-Беш", и в результате прилета украинского снаряда погибли два человека, в том числе охранник председателя правительства ДНР Виталия Хоценко, еще шесть человек получили осколочные ранения. Сам Рогозин серьезно не пострадал — он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра.

Ранее Рогозин раскритиковал законопроект о дисциплинарных арестах участников СВО, соавтором которого является Картаполов. В нем предлагается отправлять военных под стражу в случае использования смартфонов, "в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Картаполов пояснил, что нормы не коснутся гаджетов, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений.

Теги: рогозин, картаполов, ранение, смартфон


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