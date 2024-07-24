В Сургуте водитель отсудил несколько миллионов из-за аварии на плохой дороге

В Сургуте водитель отсудил крупную компенсацию за двойное ДТП на плохой дороге. Причиной обращения в суд стала ситуация, произошедшая в январе 2023 г. на Нефтеюганском шоссе Сургута, когда столкнулись несколько автомобилей.

Истец, управляя автомобилем Nissan X-Trail, столкнулся с ехавшим по "встречке" RAM 1500. Участники и свидетели начали фиксировать на фото и видео последствия аварии. В это время автомобиль Toyota corolla выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan X-Trail. Сотрудники ГИБДД подъехали на место ДТП после второго столкновения.

Истец мотивировал свои требования компенсации тем, что ДТП произошли из-за несоответствия дорожного покрытия требованиям безопасности. Полотно не было посыпано реагентами, на дороге была колея, покрытая наледью. Ответственным за техническим состоянием дороги на указанном участке является ООО МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса". Ответчик отказался платить деньги, ссылаясь на необходимость следования правилам дорожного движения.

Суд счел, что на 70% вина в случившемся лежит на "дирекции". В пользу истца взысканы убытки в 2,895 млн руб., судебные издержки в 68,6 тыс. руб. Решение вступило в законную силу, сообщает Сургутский городской суд.