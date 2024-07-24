24 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников представил Михаилу Мишустину результаты модернизации первичного звена здравоохранения в регионе

Масштабы этой работы превышают уровень лучших советских пятилеток, отметил Губернатор Новосибирской области.

«Современные больницы, клиники, медицинское обслуживание – это то, что необходимо. И модернизация первичного звена, наверное, один из самых приоритетных вопросов. По поручению Президента мы этим проектом занимаемся системно», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Глава Новосибирской области доложил: регион начал системную работу по развитию материальной базы сферы здравоохранения до старта нацпроекта в 2018 году – за счёт региональных программ, взаимодействия с «РЖД-Медициной» и другими частными партнёрами.

«Конечно, мощные импульсы и дополнительные взаимодействия мы получили после того, как Президент инициировал, а Правительство сформировало новую программу модернизации первичного звена здравоохранения, после, можно сказать, исторического Госсовета в декабре 2019 года в Калининграде», — отметил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Чтобы продемонстрировать масштаб работы, которую Новосибирская область провела к настоящему времени, глава региона назвал ряд цифр, за которыми десятки новых центров, поликлиник, стационаров (без учёта пусковых объектов 2024-го и 2025-го годов).

Так, с 2018-го года построено ФАПов и амбулаторий – 156, создано 39 онкологических, сосудистых, гемодиализных центров. Построено и реконструировано в сумме 11 стационаров, отремонтировано различных зданий медицинских – 290.

«Масштаб этой сложной, но приятной работы даже превышает уровень лучших советских пятилеток», — заявил Андрей Травников.

Модернизация системы первичного звена медицинской помощи проводится по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина. В регионе идет активная работа, и Правительство РФ оказывает необходимую поддержку. Андрей Травников поблагодарил Михаила Мишустина и Правительство РФ за широкий ассортимент инструментов инфраструктурного меню и возможность использования инфраструктурных бюджетных кредитов — ИБК – для строительства социальных объектов, сообщили пресс-службе Правительства региона

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