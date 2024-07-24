СМИ: Байдену на прошлой неделе потребовалась экстренная медпомощь

Президента США Джо Байдена на прошлой неделе экстренно вывезли из Лас-Вегаса под предлогом обнаруженного COVID-19, сообщает The Dossier.

По информации источников издания, в тот день ряд сотни офицеров правоохранительных органов Лас-Вегаса были проинформированы по зашифрованным радиоволнам, что Байдену потребовалась неотложная медицинская помощь.

Источники издания подчеркивают, что информация отличалась от официальных сообщений представителей Белого дома о том, что у Байдена выявили коронавирус.

Силовики после полученного сигнала оцепили местный медицинский центр, утверждает портал. Однако команда президента решила отказаться от госпитализации и вместо этого в срочном порядке направила Байдена в аэропорт для перевозки в резиденцию в штате Делавэр.

21 июля на странице Байдена появилось сообщение, что он выходит из президентской гонки. Но сам он с тех пор не появлялся на публике. Было сообщено, что он на самоизоляции из-за положительного теста на ковид. Однако многие в США считают очень подозрительным то, что Байден заявил о важнейшем решении - снятии с выборов - не на камеру, а в форме поста. Конгрессвумен Лорен Боберт потребовала от президента США предоставить доказательства того, что он жив.