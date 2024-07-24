Домогательства и взяточничество. Бастрыкину рассказали о самых распространенных преступлениях среди мигрантов на Среднем Урале

Преступления против половой неприкосновенности и взяточничество являются самыми распространенными со стороны приезжих в Свердловской области. Об этом заявил и.о. руководителя СУ СК России по региону Константин Мирошниченко, отчитываясь перед главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Как сообщили в пресс-службе СКР, накануне Бастрыкин провел в режиме видеоконференцсвязи оперативное совещание о результатах работы территориальных следственных органов по противодействию преступлениям в миграционной сфере. Мирошниченко доложил о результатах рассмотрения сообщений, выявленных в результате мониторинга СМИ и соцмедиа, о противоправной деятельности мигрантов. Также он охарактеризовал уровень преступности приезжих, назвав преступления против половой неприкосновенности и взяточничество наиболее распространенными.

Глава ведомства заслушав доклады, подчеркнул, что "ситуация тревожная по всей стране" и призвал присутствующих глав региональных ведомств активизировать работу в этом направлении". Особое внимание стоит уделить вопросам постановки на воинский учет натурализованных граждан РФ. Бастрыкин отметил, что следственным органам следует объединяться с полицией и другими компетентными органами на рейдах, призванных поставить мигрантов на воинский учет.

Он также назвал принципиально важным, чтобы приезжие приобретали не только права, но и обязанности граждан РФ. "Отказался от призыва – лишаешься гражданства".

Помимо этого, Бастрыкин поручил главам регионов подготовить информацию о криминогенной ситуации в миграционной сфере и внести обоснованные предложения о целесообразности введения ряда ограничений в области трудовой занятости приезжих. Пристальное внимание стоит уделить контролю со стороны уполномоченных органов за деятельностью организаций, привлекающих иностранную рабочую силу.

По его словам, за 2023 год иностранцами была совершена 21 тыс. преступлений, что на 6% ниже показателей 2022 года. Однако число тяжких деяний, совершенных приезжими, увеличилось на 11% – с 3 тыс. 961 до 4 тыс. 385. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России: с 1 тыс. 787 до 6 тыс. 082 деяний. Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Все это, утверждает Бастрыкин, оказывает существенное негативное влияние на состояние межэтнических отношений на территории страны.

Преступления со стороны мигрантов в Свердловской области действительно не редкость. Недавно Бастрыкин поручил доложить о приезжем из Центральной Азии, который преследовал девушек и угрожал местным жителям. В середине месяца один из мигрантов ударил жительницу Академического по голове и, схватив за волосы, потащил в лес, чтобы изнасиловать. В те же выходные другой пьяный мигрант напал на молодую мать с ребенком.

Несколькими днями позднее, группа приезжих (сообщается о цыганах) пытались увести маленькую девочку со двора, предлагая показать котят и дать конфет. А накануне стало известно о том, что расследованием уголовного дела об избиении 11-летней девочки братьями-мигрантами в Нижнем Тагиле будет заниматься Главное следственное управление СК России.

За первую половину 2024 года судебные приставы Свердловской области отправили на родину более 1 тысячи 650 иностранцев