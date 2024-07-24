24 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале осужден охотник, случайно застреливший геолога

На Среднем Урале вынесли приговор охотнику, случайно застрелившему геолога. Мужчина принял его за медведя.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в августе прошлого года на реке Лобва у поселка Шайтанка Новолялинского района. Местный охотник Евгений отправился на лодке на рыбалку с сыном. С собой мужчина кроме удочек прихватил ружье, так как имел путевку на отстрел уток.

Поздно вечером охотник услышал, что неподалеку от берега кто-то ходит и издает звуки, похожие на рык. Уралец решил, что это медведь. Он испугался, что зверь бросится за лодкой, и выстрелил в ту сторону. Однако это был не медведь, а сотрудник геолого-разведочной экспедиции, который рыбачил в тот вечер. В результате выстрела мужчина погиб.

Охотник сам обратился в полицию и активно сотрудничал со следствием. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности. Верхотурский районный суд назначил стрелку 1,5 года исправительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработка в доход государства. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей и более 164 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба.

Приговор был обжалован потерпевшими и опротестован прокурором, который, однако, не настаивал на лишении свободы. В итоге Свердловский облсуд оставил решение без изменений по существу.

Теги: суд, охотник, геолог, медведь


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