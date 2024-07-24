Депутат Алексей Вихарев присоединился к подготовке школ на Эльмаше к учебному сезону

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев в очередной раз предложил свою помощь в ремонте детских учебных учреждений. В рамках подготовки к 1 сентября работы будут проведены в 15 детских садах и 6 школах в районе Эльмаш.

Как рассказала пресс-служба депутата, за счет личных средств Алексея Вихарева помощь при проведении косметического ремонта получат школы: N°46, N°67, N°107, N°136, N°167, гимназия N°99. А также детские сады: 86, 107, 125, 161, 168, 178, 296, 500, 521, 545, "Надежда", 252, 477, 551, 576. Активисты волонтерского центра покрасят стены, полы в коридорах и рекреациях, приведут в порядок дворовые территории, заменят линолеум в учебных кабинетах и группах для воспитанников детских садов.

"Депутат помогает нашей школе более 5 лет, в этом году он поздравлял нас с юбилеем и дарил дорогостоящие микрофоны в актовый зал. Сегодня он содействует в подготовке к приемке школы к новому учебному году. Его волонтеры красят рекреации, двери, облагораживают пришкольную территорию, также он приобрел для нас линолеум", — рассказал директор школы N°67 Павел Селин.

В общей сложности екатеринбургский депутат выделил н косметический ремонт учебных заведения около 1 млн рублей личных средств. Ход ремонта он контролирует лично. Накануне он посетил детсад №125 и школу №67, чтобы помочь волонтерам и строителям.

"Получил обращения от горожан — 6 школ и 15 детских садов на Эльмаше нуждаются в ремонте. Решил вместе с ребятами из моего волонтерского центра помочь учреждениям подготовиться к новому учебному году. Закупил строительные материалы, нашел специалистов, наметил план работ — ремонт планируем закончить к середине августа. Дети — это будущее нашего региона, я сам папа двух дочек и знаю, как комфорт и безопасность влияют на качество образования!" — заключил депутат Алексей Вихарев.

Это далеко не первая помощь депутата учебным учреждениям Екатеринбурга. В конце прошлого года он передал лазерный станок с ЧПУ школе №138 и проектор школе №114. Ранее закупил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату №11 депутат помог оборудовать "мастерскую мечты", отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале прошлого учебного года Алексей Вихарев отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге.

Напомним, что в мае этого года Алексей Вихарев и его Волонтерский центр также запустили конкурс "Идея на миллион" для школьников и студентов до 25 лет. Предложения по улучшению Екатеринбурга будут приниматься все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса – на сайте.