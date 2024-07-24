В Москве взорвался внедорожник с людьми: рассматривается версия заказного убийства

На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser с людьми в салоне, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, взрыв прогремел в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.

SHOT сообщает, что взрывной волной выбиты стекла в жилой многоэтажке. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

Предварительно, внедорожник не был оснащен газовым оборудованием. Рассматривается версия заказного убийства, утверждает канал.

Telegram-канал "112" сообщает, что причиной взрыва автомобиля могло быть установленное взрывное устройство.