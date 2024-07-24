В Тюмени благоустроят пять территорий

Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил о прошедшем совещании, на котором мэр и его коллеги обсудили проекты и планы на ближайшие годы. Одна из востребованных жителями программ – благоустройство дворов.

В 2011-23 гг. в Тюмени благодаря региональным и федеральным программам было проведено комплексное благоустройство 695 дворовых территорий многоквартирных домов. На этот год запланировано привести в порядок 57 придомовых территорий. Несколько дворов будет открыто уже на этой неделе.

На 2025 г. запланировано благоустройство пяти городских территорий, выбранных жителями: пространство по проезду Солнечный (от Заречного до Эрвье); озелененная территория на улице Юрия Семовских, 8 (медицинский город); территория по Мельничной (сквер Отрядов мэра); территория по проезду Геологоразведчиков; территория по улице Карла Маркса, 110а.

"На совещании были рассмотрены наши предложения по формированию каркаса, соединяющего пешеходные трафики улиц Ленина и Республики. Реализация этого проекта позволит объединить все общественные пространства, развить культурные и исторические связи между объектами. Созданием концепции и разработкой проектов мы займемся вместе с Центром стратегического развития "Сибирь"", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.