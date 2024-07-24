Бывший замминистра обороны Иванов заявил, что в его действиях нет криминала

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, считает, что его действия не носили криминального характера. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

Иванов не признает свою вину и заявляет, что в его деле нет доказательств, подтверждающих его причастность к инкриминируемым действиям. Он утверждает, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений.

Ранее Иванов попросил суд избрать ему такую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Он обосновал такое прошение тем, что он "участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды".

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.