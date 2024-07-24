Осенью из Екатеринбурга планируют открыть авиарейсы в Камбоджу

К концу 2024 года из Екатеринбурга могут открыться авиарейсы в Камбоджу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта Кольцово, рейсы могут появиться в расписании поздней осенью. Туроператор OneClick Travel планирует запустить программу в Камбоджу в ноябре. Предполагается, что полеты будут проводиться раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.

Напомним, что в апреле этого года из Екатеринбурга впервые за четыре года вылетел прямой авиарейс в Пекин.