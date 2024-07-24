Траты россиян на шашлычный набор выросли за год на 16%

В России средний чек на шашлычный набор вырос на 16% за год и достиг 3 тыс. 381 руб. за комплект.

Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", которая проанализировала стоимость покупок с 1 июня по 10 июля и сравнила их с тем же периодом прошлого года.

Учитывалась стоимость мяса для шашлыка, шампуров, мангала, древесного угля и средств для розжига. Именно они вошли в набор для шашлыков.

Как оказалось, больше всего подорожали мясо и средства для розжига, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуме поддержали идею штрафовать тех, кто жарит шашлыки во время пожаров в лесах.