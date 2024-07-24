24 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Перелеты по России подорожали на 31%

Средняя стоимость перелета внутри России в салоне экономического класса в расчете на 1000 км пути составила 7 тыс. 363 руб., следует из данных Росстата.

Таковы итоги первого полугодия 2024 года. Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июнь перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.

Ведомство отмечает, что в июне цена авиабилетов выросла на 14% в годовом выражении и на 8% к маю и составила 8 тыс. 473 руб.

Билеты дорожают, в том числе, из-за системы покупки и ввоза в Россию запчастей для импортных самолетов. Это связано с издержками перевозчиков и распределением парка в пользу международных направлений, сообщают "Ведомости".

Ранее сенатор Алексей Синицын заявил, что россияне не замечают, что авиаперевозки стали доступнее, что это поручение президента из послания Федеральному собранию начало исполняться, хотя прошло уже четыре месяца.

Теги: авиация, перелеты, авиакомпании


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