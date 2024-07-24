В МВД считают создание электросамокатной полиции нецелесообразным

МВД России считает нецелесообразным создание специализированного подразделения по контролю за соблюдением правил дорожного движения со стороны тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности.

Это связано с некомплектом личного состава, говорится в официальном ответе министерства на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который направил обращение на имя главы ведомства Владимира Колокольцева, предложив создать в крупных городах электросамокатную полицию.

В ответе отмечается, что некомплект составляет 16,8%. Также отмечается, что в системе МВД России уже существует специальное подразделение – Госавтоинспекция, сообщает РИА "Новости".

При этом, как сообщалось, в МВД РФ обеспокоены динамикой прироста ДТП с участием СИМов (средств индивидуальной мобильности – электросамокаты, скутеры, электровелосипеды), но при этом в абсолютных числах ситуация в России сильно лучше, чем в любой другой стране, в том числе странах ЕС. По данным ведомства, с 2022 по 2023 гг. число ДТП с электросамокатами выросло на 229%.