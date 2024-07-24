24 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Майнинг может приносить в бюджет России 50 млрд рублей в год

В России введение майнинга в правовое поле будет пополнять бюджет государства на 50 млрд руб. в год.

Как считают участники рынка, обеление отрасли также поможет ее развитию и проведению трансграничных расчетов — майнеры способны принести около 240 млрд руб. чистой ликвидности в цифровых валютах. Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о регулировании добычи крипты в ближайшие дни. Как считает первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, депутаты примут документ в трех чтениях за оставшиеся полторы недели весенней сессии, а заработает закон в сентябре 2024 года.

Законопроект предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. Кабмин считает нужным убрать запрет на рекламу товаров и услуг для выпуска цифровых валют, запрет на обращение цифровых валют на территории РФ.

Селезнев поддержал эти изменения, считая, что в случае их внесения система сможет работать и этот закон не будет препятствовать проведению международных расчетов с цифровыми валютами, сообщают "Известия".

Ранее президент Владимир Путин предложил не запретить майнинг, но ввести в отношении него регулирование. В частности речь идет о налогообложении.

Теги: майнинг , криптовалюта


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