Стоимость аренды жилья к концу года может вырасти минимум в два раза

В России стоимость аренды жилья к концу 2024 года может вырасти минимум в два раза по сравнению с июнем.

Как заявила основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений Smarthome Альбина Сакаева, это связано с отменой льготной ипотеки 1 июля, ростом стоимости стройматериалов и ростом ключевой ставки Банка России. Соответственно произойдет рост ипотечных ставок, минимум до 24%, считает эксперт.

Как следствие, ипотека перестанет быть доступна большинству граждан, а те, кто имеет сбережения перейдет в ожидание более комфортных рыночных условий. Отложенный спрос приведет к росту спроса на аренду жилья. Это уже стало проявляться в начале июля, несмотря на несезонность рынка.

В нестоличных городах аренда также выросла в пределах 10%. А к концу года будет наблюдаться рост стоимости аренды в два-три раза в зависимости от региона, сообщают "Известия".

Тем временем, ряд российских банков стал выявлять заемщиков, которые взяли больше одного кредита по программам льготной ипотеки. Для таких клиентов поднимают ставки по займам.