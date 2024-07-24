На рассмотрение депутатов Госдумы внесен проект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО

Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в Госдуму проект закона об увеличении предельного срока восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней.

Разработчики инициативы указали, что в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции технического обслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта транспортных средств. По этому предлагается увеличить предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства.

Кабмин РФ поддерживает законопроект, но имеет ряд замечаний, которые следует учесть. Правительство считает целесообразным ограничить увеличение соответствующего срока случаями, когда восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможен из-за отсутствия необходимых запасных частей или материалов. В таком случае необходимо иметь в виду, что доступность запасных частей и материалов зависит в том числе от марки, модели, даты выпуска транспортного средства.