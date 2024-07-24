Муж Бакальчук заявил о намерении сохранить семью и бизнес

Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав намерен бороться за свою семью и сохранение бизнеса.

По его словам, сохранение семьи является для него приоритетом. Он напомнил, что у них с Татьяной "семеро замечательных детей".

"Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю все, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей", – указал Владислав Бакальчук, сообщает РИА "Новости".

При этом основательница Wildberries отметила, что не знает, кто и с какой целью придумал историю с "непонятным рейдерством". Она подтвердила начало бракоразводного процесса с Владиславом.