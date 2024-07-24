Госдума сократила срок гарантий на квартиры в новостройках

Госдума приняла во втором чтении проект закона, который снижает сроки на устранение недостатков в жилье, полученном от застройщика, с пяти до трех лет.

Также документ снижает ответственность (штрафы, пени, проценты) перед дольщиками за ненадлежащие качество квартир.

В настоящее время законодательно установлена двойная ответственность девелопера в случае нарушения требований потребителя: неустойка уплачивается с учетом двух законов — "Об участии в долевом строительстве" и "О защите прав потребителей". Законопроектом предлагается выплачивать компенсации только с учетом 214-ФЗ ("О долевом строительстве").

Кроме того, устанавливается, что размер компенсаций не может превышать стоимость расходов, необходимых для устранения недостатков. Также дольщики будут вправе получить возмещение иных причиненных им убытков сверх неустойки, что позволяет компенсировать стоимость аренды помещения за период устранения недостатков, сообщает РБК.

Тем временем, сегодня в России риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов, без квартир могут остаться около 5 тыс. граждан. Согласно данным фонда развития территорий в ответ на запрос президиума генсовета партии "Единая Россия", в стране насчитывается 891 долгострой. Их количество может увеличиться почти на 8,5%.