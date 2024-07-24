Бакальчук опровергла "ограждение" ее от мужа и детей

Российская предпринимательница и владельца маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вновь прокомментировала заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о захвате Wildberries "рейдерами" и ограждении ее от мужа Владислава Бакальчука и детей.

Она опубликовала в Telegram видеообращение, заявив, что "не является заложницей, как в "Кавказской пленнице", и сказала, что спасать ее ни от кого не нужно. Бакальчук указала, что сделка с рекламным оператором Russ полностью одобрена и поддержана.

"Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов", — заявила бизнесвумен. Основательница Wildberries также отметила, что не знает, кто и с какой целью придумал историю с "непонятным рейдерством". Она подтвердила начало бракоразводного процесса с Владиславом Бакальчуком.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил вмешаться в ситуацию вокруг слияния маркетплейса Wildberries с Russ Outdoor. Он заявил, что активы Wildberries с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor.