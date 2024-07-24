24 Июля 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Гладков обсудил с Белоусовым меры по защите жителей Белгородской области

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Как заявил губернатор в Telegram, темами для разговора стали сложная оперативная обстановка в приграничье области. Также обсуждались меры по усилению защиты жителей, имущества и экономики региона.

22 июля Гладков поручил главам районов в 15-километровой приграничной зоне ежедневно обходить дома местных жителей и просить их эвакуироваться. Губернатор указал, что атаки со стороны украинской армии в приграничных районах усилились в последние дни, это привело к ранениям и гибели людей.

Ранее в Белгородской области все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной закрыли из-за участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

Теги: Гладков, Белоусов, Минобороны, ВСУ, обстрел


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Ранее 18.07.2024 10:25 Мск Mash: Все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной закрыли в Белгородской области

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