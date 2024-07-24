Сургутский район как победитель конкурса Югры получит на развитие 36,4 млн рублей

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой сообщил на своих страницах в соцсетях, что муниципалитет получит 36,4 млн рублей на развитие за победу в окружном конкурсе.

Лучшие муниципалитеты по качеству бюджетного процесса по итогам 2023 года определил департамент финансов правительства Югры.

Как отметил Андрей Трубецкой, Сургутский район стал лидером среди муниципальных районов, набрав 95,1 баллов из 100.

В конкурсе оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, оказание муниципальных услуг, открытость бюджетного процесса и выполнение отдельных указов президента РФ. Так, в Сургутском районе достигнут максимальный уровень финансирования программ в общем объеме расходов бюджета – 100%.

"Отмечен высокий уровень исполнения бюджета как по доходам – 17,9 млрд руб. или 101,9% от плана, так и по расходам – 17,7 млрд руб. или 99,6% от плана. А также отсутствие муниципальных заимствований и бюджетных кредитов, лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2023 г., активность жителей на публичных слушаниях, просветительская работа. За последние четыре года район заработал на этом конкурсе 118 млн руб. Средства направляются на развитие муниципалитета", - написал на своей странице "ВКонтакте" Андрей Трубецкой.