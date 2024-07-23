24 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Наука и техника Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Уникальную берестяную грамоту 17 века нашел кировский студент на раскопках в Якутске

Студент Вятского государственного университета Виталий Татаринов, участвуя в охранных археологических раскопках в Якутске, обнаружил уникальную берестяную грамоту. Она написана чернилами скорописью XVII века. Археологи предполагают, что грамота относится к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в ходе пожара 1700 года.

Вслед за кировчанином еще 8 таких грамот обнаружили и другие участники раскопок.

На сегодня историкам удалось прочитать первый фрагмент грамот, где говорится о сборе ясака (натурального налога). По словам историков, это действительно сенсационная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность федерального значения.

археологи раскопки(2012)|Фото: Накануне.ru

Виталий Татаринов учится на третьем курсе ВятГУ, получает образование историка и активно участвует в археологических раскопках в разных регионах России.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Для меня это не просто увлечение, это новые знания, новые научные открытия. С удовольствием изучаю и историю 650-летнего города Кирова. Это наши истоки, то, что связывает нас с нашими предками", - рассказал журналистам Виталий Татаринов.

Теги: берестяная грамота, студент вятгу, историки, ясак


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