Астраханским активистам «Школы третьего возраста» рассказали о навыках финансовой безопасности

В Многопрофильном социальном центре «Содействие» в Астрахани прошло занятие по финансовой грамотности. Активисты «Школы третьего возраста» узнали, как распознать мошенников и не потерять свои денежные средства.

Мини-лекцию провела специалист Ольга Валуйская. Она предостерегла активистов от покупки лекарств и медицинских аппаратов у незнакомцев: «Даже если человек, предлагающий приобрести товар, называет себя медицинским работником, он может легко подделать документы. Не поддавайтесь обману, даже если препарат продаётся со скидкой».

Кроме того, пенсионерам рассказали о проблемах телефонного мошенничества и напомнили, что если собеседнику известны Ваши адрес и имя, он необязательно является официальным лицом. В случае подобного звонка необходимо спросить имя, фамилию и должность абонента, а затем самостоятельно позвонить в организацию, сотрудником которой он представляется.

На лекции активистам школы рассказали, как защитить свои сбережения, в министерстве социального развития и труда Астраханской области.

«Пенсионный фонд никогда не потребует от вас перевода средств, чтобы вы смогли получить выплаты, – предупредила специалист. – Помимо этого, никогда не сообщайте никому данные своих банковских счетов».

В конце мероприятия прошла раздача брошюр, которые помогут им лучше разбираться в теме финансов и сохранять бдительность при общении с потенциальными мошенниками.