Обыски в парке "Патриот" могут быть связаны с хищением 40 миллионов на госзакупках

Следователи нагрянули в парк "Патриот" из-за хищения 40 миллионов рублей при госзакупках. Такую версию сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, проводится выемка документов, следственные действия проводятся в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым.

Напомним, следственные действия идут в парке "Патриот" в Московской области. Во вторник в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ прибыли несколько машин с оперативниками.

Работа правоохранителей в "Патриоте" может быть связана с делом в отношении экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова, считает Mash, он был одним из тех, кто курировал строительство парка.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.

Парк "Патриот" это комплекс, который включил в себя технику всех видов и родов войск, в том числе экспериментальные, редкие и единичные экземпляры, множество уникальных тематических экспозиций, тактические игры, веревочный городок, полосу препятствий, катание на мини-танках, стрельбу из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы, катание верхом на лошадях и многое другое.