23 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

ГУФСИН отказалось от планов создания исправительного центра рядом со школой в Екатеринбурге

На Уктусе в Екатеринбурге не будут создавать исправительный центр, против которого выступали горожане. Об этом говорится в ответе администрации на запрос активистки Натальи Прокудович. Документ она разместила на своей странице в социальной сети.

"В июне 2024 года в администрацию города Екатеринбурга поступило письмо ГУФСИН об отказе использования указанного объекта под размещение изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, для проживания осужденных к принудительным работам",— говорится в ответе комитета административных органов мэрии за подписью председателя Евгения Клюжина.

Указано, что речь идет об участке по адресу Просторная, 1, который в 2022 году был выбран ГУФСИН из нескольких вариантов, предложенных администрацией города под строительство исправительного центра, сообщает Коммерсант-Урал.

Напомним, что местные жители выступили против исправительного центра вблизи их домов, детского сада и школ. Екатеринбуржцы не в восторге, что им придется тесно соседствовать с гражданами, имеющими судимости. По их словам, ныне наказанный принудительными работами ранее вполне мог иметь судимости по более жестким статьям, что уже представляет опасность. На это губернатор заявил, что в районе просто необходимо поставить камеры, освещение и дополнительный пункт полиции.

Горожане проводили на Уктусе импровизированное собрание. Пришедшую на него пенсионерку Ирину Фролову "упаковали" в автозак и отвезли в полицию, где составили на нее административный протокол. Женщине вменили статью 20.2 часть 5 КоАП РФ – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной пенсионерку, которая является инвалидом по зрению. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Теги: гуфсин, исправительный центр


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