Кадыров решил вернуть Бакальчуку жену и Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил вмешаться в ситуацию вокруг слияния маркетплейса Wildberries с Russ Outdoor. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет. Как оказалось, ещё с марта этого года у семьи Бакальчука серьёзные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее", - рассказал глава Чечни.

Он заявил, что активы Wildberries с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. "Причём мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", - заявил Кадыров.

Он объявил, что "сделает все возможное" и "дойдет до конца", чтобы вернуть Татьяну Бакальчук и Wildberries в лоно семьи. Поручение дано депутату Государственной думы РФ Адаму Делимханову.

Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале поспешила заверить, что ни о каком захвате речь не идет.

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - заявила основательница WB и приложила фотографию с мероприятия.

По данным СМИ, 99% принадлежит Татьяне Бакальчук, еще 1% владеет ее муж Владислав.

Напомним, объединение компаний было анонсировано в июне. Основательница и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний. Глава Russ Роберт Мирзоян станет главным исполнительным директором.

Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.

Как ожидается, география проекта охватит территорию России, стран СНГ и стран глобального Юга - Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая - всего более 5,8 млрд человек.