Игорь Бабушкин сообщил, что по просьбам астраханцев будет продлен автобусный маршрут до поселка Советский

"По просьбам астраханцев продлим маршрут М1 до посёлка Советский", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он отметил, что после запуска первого маршрута в рамках транспортной реформы, которая проходит в регионе, получил в социальных сетях много обращений от астраханцев с просьбой продлить маршрут до Советского посёлка.

Стоит напомнить, что на данный момент автобусы М1 курсируют от улицы Латышева до Аэропортовского проезда.

"Поручил областному министерству транспорта и дорожной инфраструктуры рассмотреть изменения маршрута. Возможность такую нашли в связи с окончанием срока действия свидетельства об организации регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу по маршруту 1с. Рассчитываем запустить обновленный М1 во второй половине августа", - уточнил губернатор .